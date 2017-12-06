В Барнауле троллейбус въехал в автобус. Фото : Afftomana Pati в vk.com/barneos22. В Барнауле троллейбус въехал в автобус. Фото : Данил Шеенко в vk.com/barneos22. В Барнауле троллейбус въехал в автобус. Фото : Afftomana Pati в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на пересечении улицы Попова и Взлетной. По словам очевидцев, пострадавших нет. На месте аварии образовалась пробка. Информация уточняется.

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