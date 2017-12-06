В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии, в которой смяло грузовик

Авария произошла в 3:10 на 200 км Чуйского тракта. Водитель автомобиля Mitsubishi Canter двигался в сторону Новосибирска. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hino Ranger. После удара грузовик Mitsubishi съехал с трассы и улетел в кювет.

В ДТП сильнее всего пострадал грузовик Mitsubishi Canter. У машины разорвало кабину. Кроме того, поврежден фургон, из которого выпали продукты.

Водитель грузовика Mitsubishi получил травмы различной степени тяжести. Ему оказали помощь в местной больнице. Госпитализация не потребовалась.

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