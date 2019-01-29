В центре Барнаула троллейбус снес дерево

В Барнауле днем 29 января троллейбус врезался в дерево, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на площади Октября. На снимках, которые разместили в группе «Молодежь Алтая», видно, что от удара троллейбус получил серьезные повреждения. Часть дерева упала на дорогу. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Так ли это, пока неизвестно.

В ГИБДД города altapress.ru рассказали, что на место аварии выехали полицейские. Подробности будут известны в ближайшее время.

Altapress.ru писал, что 19 декабря в 17:25 в Барнауле на площади Октября врезался в столб пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 35 в сторону Нового рынка. В ДТП пострадали 20 человек.