В центре Барнаула в столкновении трех иномарок пострадал один из водителей

ДТП 13 марта. Фото : Александр Мотроскин в vk.com/barneos22. ДТП 13 марта. Фото : Александр Мотроскин в vk.com/barneos22.

ДТП произошло на проспекте Ленина,23 в 8:45. Столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Lancer, Ford Focus и "Волга".

В аварии водитель автомобиля Ford получил травмы. Медики оказали помощь мужчине на месте, госпитализация не потребовалась.

На снимках с места ДТП видно, что Mitsubishi Lancer выбросило на аллею. Автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у него смяло переднюю часть. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 12 марта под Барнаулом произошло ДТП с участием рейсового автобуса из Тальменки. В аварии есть пострадавшие.

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