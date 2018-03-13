В центре Барнаула в столкновении трех иномарок пострадал один из водителей

В Барнауле утром 13 марта столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадал 28-летний мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло на проспекте Ленина,23 в 8:45. Столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Lancer, Ford Focus и "Волга".
В аварии водитель автомобиля Ford получил травмы. Медики оказали помощь мужчине на месте, госпитализация не потребовалась.
На снимках с места ДТП видно, что Mitsubishi Lancer выбросило на аллею. Автомобиль получил серьезные повреждения. От удара у него смяло переднюю часть. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 12 марта под Барнаулом произошло ДТП с участием рейсового автобуса из Тальменки. В аварии есть пострадавшие.
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