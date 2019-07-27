В центре Барнаула встали трамваи

В центре Барнаула перестали ходить трамваи . Как пояснили в диспетчерской «Горэлектротранса», это связано с перекладкой теплосети в районе «Нового рынка». Маршруты № 7, 4 и 1 следуют по новым направлениям.

Трамвай № 1 в эти дни будут следовать по схеме: пр. Калинина, далее по ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1;

Трамвай № 7 — по схеме: пр. Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту.

Маршрут № 4 полностью закроют.

Также в выходные будет затруднено движения для автомобилей на Ленина и улицы Пионеров по обеим сторонам дрог. До 30 июля здесь оставили два узких коридора по одной полосе. После этого до 14 августа будут перекрыты две полосы из трех на четной стороне проспекта в районе жилого дома № 113.

С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе жилого дома № 113.