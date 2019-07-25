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Автоновости

Проспект Ленина в Барнауле закроют для трамваев на два дня

Из-за ремонтных работ с 26 по 28 июля движение трамваев по проспекту Ленина будет остановлено, сообщают в администрации города.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Трамвай № 1 в эти дни будут следовать по схеме: …пр. Калинина, далее по ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1;

Трамвай № 7 — по схеме: …пр. Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту.

Маршрут № 4 полностью закроют.

Напомним, по 30 июля ограничили движение по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон пр. Ленина в районе здания № 102б.

С 31 июля по 14 августа закроют для транспорта 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне пр. Ленина в районе жилого дома № 113.

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