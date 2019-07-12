В центре Барнаула закроют движение из-за ремонта путей

Проезд по четной стороне Красноармейского закроют до 21 июля. Автобусы будут объезжать по улицам Ползунова, Пушкина, Социалистическому проспекту.
Как поедут трамваи
- маршрут № 1: …Строителей — Красноармейский — Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — Анатолия — Красноармейский — Строителей, далее — по маршруту;
- маршрут № 5: … Строителей — Челюскинцев — Анатолия — ст. Депо № 1, в обратном направлении: ст. Депо № 1 — Анатолия — Челюскинцев — Строителей, далее — по маршруту.
- Маршрут трамваев № 7 останется без изменений.
Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и выбирать заранее маршруты объезда.
Также напомним, что 12 июля с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движения всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на участке от ул. Пушкина до Ползунова, а также ул. Пушкина от Социалистического до здания № 10 по пл.Спартака. Там пройдет крестных ход.