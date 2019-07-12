В центре Барнаула закроют движение из-за ремонта путей

С 20:00 12 июля в Барнауле перекроют часть проспекта Красноармейского, напоминают в мэрии. Там будет идти капитальный ремонт участка трамвайных путей на пересечении проспекта с ул. Ползунова.

Проезд по четной стороне Красноармейского закроют до 21 июля. Автобусы будут объезжать по улицам Ползунова, Пушкина, Социалистическому проспекту.

Как поедут трамваи

маршрут № 1: …Строителей — Красноармейский — Анатолия — ст. Депо № 1 , в обратном направлении: ст. Депо № 1 — Анатолия — Красноармейский — Строителей , далее — по маршруту;

в обратном направлении: ст. Депо № 1 — Анатолия — Красноармейский — Строителей далее — по маршруту; маршрут № 5: … Строителей — Челюскинцев — Анатолия — ст. Депо № 1 , в обратном направлении: ст. Депо № 1 — Анатолия — Челюскинцев — Строителей , далее — по маршруту.

в обратном направлении: ст. Депо № 1 — Анатолия — Челюскинцев — Строителей далее — по маршруту. Маршрут трамваев № 7 останется без изменений.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и выбирать заранее маршруты объезда.

Также напомним, что 12 июля с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движения всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на участке от ул. Пушкина до Ползунова, а также ул. Пушкина от Социалистического до здания № 10 по пл.Спартака. Там пройдет крестных ход.