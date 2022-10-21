21 октября
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Автоновости

Вау, круто, девять из десяти: пробки сковали Барнаул

В дождливое утро 21 октября в Барнауле образовались пробки в девять баллов. В некоторых местах на «Яндекс.Картах» улицы окрасились в бордовый.

Пробки в девять баллов.
Пробки в девять баллов.
altapress.ru.

Сильнейшие заторы на пр. Строителей, на ул. Челюскинцев, на части пр. Красноармейского около «Мира». Такая же темно-красная картина наблюдается на площади Октября, на пр. Калинина (в сторону площади Текстильщиков с площади Октября, затем после остановки Радиозавод, но уже в сторону площади Октября), ул. Профинтерна, ул. Цеховой.

Также в центре есть зато на ул. Гоголя между пр. Красноармейским и пр. Ленина.

Павловский тракт стоит колом до и после малаховского кольца. Власихинская улица красная на пересечении с улицей Малахова. Также машины стоят на шоссе Ленточный Бор и на ул. Кутузова.

Пересечение ул. Попова и Павловского тракта — пробка, но не такая сильная.

Ранее Барнаул сковали пробки в десять баллов.

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