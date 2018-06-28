Верховный суд РФ заставил россиян одевать светоотражающие жилеты на трассах

Водители обязаны выполнять ПДД и одевать светоотражающий жилет, покидая автомобиль на автотрассе в условиях плохой видимости и в темное время суток. Накануне эту норму признал законной Верховный суд РФ, пишет "Российская газета".
Иск говорил о том, что водитель становится пешеходом, покидая автомобиль, вследствие чего его нельзя обязать надеть светоотражающий жилет. В решении ВС сказано: "Признать оспариваемые нормы Правил дорожного движения соответствующими закону", — цитирует ТАСС решение суда. Это решение может быть обжаловано истцом в апелляционной инстанции.
Что за правило про жилеты
18 марта вступил в силу новый пункт правил дорожного движения (ПДД), который обязывает водителей одевать светоотражающие жилеты или куртки, если они выходят на трассу вне населенного пункта. Эксперты говорят, что это правильное решение: сбивать таких водителей станут меньше, другим участникам движения будет удобно.
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