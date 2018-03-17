С 18 марта водители будут обязаны надевать светоотражающие жилеты

Представитель ГИБДД России Юрий Шакиров на круглом столе в МИА "Россия сегодня" озвучил данные о пострадавших в ДТП водителях без светоотражающих жилетов, которые были сбиты машиной. В 2017 году таких наездов было 386 по всей стране: погибли 67 человек, 347 пострадали. За два месяца 2018 года таких ДТП было 37, в них погибли девять человек, пострадали 36, сообщает РИА Новости.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает нововведение правильным. Надетый жилет с катафотами напрямую касается безопасности водителя, считает эксперт. По его словам, это дружелюбно к другим водителям и снижает смертность в таких авариях.

С ним согласен и руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов. "Кроме как на пользу и безопасность дорожного движения в позитивном смысле это никак не влияет", — говорит он.

Altapress.ru подготовил разбор, где и по какой цене можно купить светоотражающий жилет.

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