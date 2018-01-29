В России владельцев огнестрельного оружия хотят обязать носить опознавательные знаки

В Госдуме разрабатывают законопроект, который обяжет владельцев огнестрельного оружия носить специальные жилеты или опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказал замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, пишет "Парламентская газета".
По словам Нилова, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического. В России их около 8 миллионов человек.
В соответствии с законопроектом, человек с пистолетом или ружьём должен быть обозначен так же, как полицейский. Это может быть значок или яркий жилет наподобие того, что надевают на охоте. Если владелец оружия этого не сделает, ему грозит наказание. А если он применит оружие при отсутствии специального жилета или жетона, это будет отягчающим обстоятельством, даже если человек оборонялся.
Олег Нилов,
замруководителя фракции "Справедливая Россия":
— Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям.
Например, человек с оружием ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения, брать оружие в общественные места, увеселительные заведения, или в транспорт, пояснил депутат.
Также парламентарий работает над законопроектом, который запрещает ношение холодного оружия с длиной лезвия более 5-6 см. Законопроект внесут в пакете с инициативами об идентификации владельцев оружия и о видеофиксации применения огнестрельного оружия. Перед этим их вынесут на экспертное обсуждение.
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