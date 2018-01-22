На охоте под Саратовом собака застрелила своего хозяина

21 января в Краснокутском районе Саратовской области охота 64-летнего мужчины с собаками закончилась его гибелью, пишет life.ru.
По предварительным данным, в нескольких километрах от посёлка Дьяковка во время охоты одна из собак пенсионера случайно нажала лапой на курок ружья, которое лежало на земле. Пуля попала в мужчину.
Как сообщает ИА "Регион 64", приклад двустволки был упёрт в землю, а ствол направлен в живот лежащему рядом охотнику. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в ближайшую больницу, где спустя час он скончался.
Ведется разбирательство.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.