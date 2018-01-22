На охоте под Саратовом собака застрелила своего хозяина

По предварительным данным, в нескольких километрах от посёлка Дьяковка во время охоты одна из собак пенсионера случайно нажала лапой на курок ружья, которое лежало на земле. Пуля попала в мужчину.

Как сообщает ИА "Регион 64", приклад двустволки был упёрт в землю, а ствол направлен в живот лежащему рядом охотнику. Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в ближайшую больницу, где спустя час он скончался.

Ведется разбирательство.