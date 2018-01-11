В Алтайском крае осудили браконьеров, убивших лося

Мужчины убили лося на территории Заринского района. Одного из злоумышленников задержали на месте разделки туши животного, а другого недалеко от Заринска. Охотники рассказали, что не убивали лося, а просто наткнулись на его тушу, когда искали своих собак. Мужчины считали свою версию правдивой, потому что при себе у них не было оружия.

Во время предварительного следствия опросили много свидетелей и провели несколько экспертиз. Благодаря этому вину мужчин удалось доказать. Автомобиль ВАЗ 21213, на котором охотились, и оружие мужчин изъяли.

Одного из мужчин оштрафовали на 120 тыс. рублей, а другого на 100 тыс. рублей. Кроме того, конфисковали автомобиль и оружие. Минприроды края причинили ущерб на 120 тыс. рублей. Эту сумму также выплатит один из охотников.