Какие изменения с марта-2018 ждут россиян

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Конец дачной амнистии

Дачная амнистия, введенная в 2006 году, должна была продлиться до 2010-го, но решили оставить до марта 2018 года. Ожидалось, что 1 марта должно было прекратиться действие этого закона, по которому собственники могли воспользоваться упрощенной формой регистрации дачных домиков и земли.

"Дачная амнистия" была придумана для того, чтобы облегчить процедуру "узаконивания" участков и домов, полученных в бессрочную собственность вскоре после перестройки. Она касалась большинства обладателей садовых участков. В частности, получить свидетельство на землю можно было минуя процедуру оформления кадастрового паспорта, а на жилое строение — без обязательного разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Однако в феврале Госдума решила опять продлить "амнистию". Таким образом действие "поблажки" формально закончится и тут же снова начнется 1 марта 2018 года. Теперь оформить землю и домики в собственность по "амнистии" можно будет до 1 марта, но уже 2020-го.

Амнистия капиталов физических лиц

С 1 марта можно будет добровольно задекларировать имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев) и счета (вклады) в банках, расположенных за пределами России. И эта процедура, которую называют аминистией капиталов, будет доступна физлицам до 28 февраля 2019 года.

Специальную декларацию можно будет подать в любую территориальную налоговую инспекцию или в головной офис ФНС. При этом налогоплательщики будут освобождены от уголовной ответственности при выявлении факта совершения ими до 1 января 2018 года деяний, которые содержат признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 193, ч. 1-2 ст. 194, ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст. 199.2 Уголовного кодекса, при условии, что эти лица являются декларантами или информация о них содержится в специальной декларации.

Изменения в получении загранпаспорта

Со 2 марта получить загранпаспорт по месту пребывания можно будет быстрее. Максимальный срок оформления загранпаспорта, в том числе нового образца, с этой даты будет сокращен с 4 до 3 месяцев.

Новое в ПДД

С 18 марта при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости водители должны будут обязаны надевать светоотражающую одежду. Речь идет о такой одежде, как куртка, жилет или жилет-накидка с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.

Это правило будет действовать как при нахождении транспортного средства на проезжей части, так и при остановке на обочине. Отметим, что в настоящее время за нарушение нового п. 2.3.4 ПДД административная ответственность не предусмотрена.

Реестры юрлиц и индивидуальных предпринимателей

С 1 марта ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут вестись по новым правилам. С первого дня весны начнет действовать документ, который определит новый порядок ведения этих двух реестров и исправления технических ошибок, возникших при включении в записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о юрлицах и ИП.

Речь идет о случаях внесения в записи реестров сведений на электронных носителях, если они не соответствуют данным, содержащимся в документах, на основании которых записи произведены. При этом устанавливается приоритет "изначальных" сведений перед записями в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на электронных носителях. В новом документе не предусмотрен раздел, посвященный правилам предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов органам власти. Соответственно, порядок рассмотрения налоговиками запросов госорганов и судов о сведениях, содержащихся в реестрах, будет регулироваться отдельным нормативным актом, который пока не принят.

Как должнику общаться с коллекторами

Со 2 марта заявление о взаимодействии с кредитором только через представителя должники будут подавать по новой форме. Речь идет о заявлении должника о взаимодействии с кредитором или коллектором только через представителя либо об отказе непосредственно взаимодействовать с указанными лицами путем личных встреч, телефонных переговоров, а также путем отправки телефонных, телеграфных, электронных сообщений или об отказе от взаимодействия указанными способами.

Оплата госуслуг

Со 2 марта госуслуги можно будет оплачивать прямо в МФЦ. Правительство России объясняло необходимость введения этого правила дефицитом в некоторых местностях, особенно в малонаселенных пунктах, отделений банков и банкоматов через которые осуществляются платежи за оказание госуслуг.

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