Автоновости

Светоотражающие жилеты для водителей: когда покупать, где и за сколько

Сегодня, 20:00.
Автоновости

К 18 марта каждому автомобилисту следует купить светоотражающий жилет. Это предписывают изменения в правила дорожного движения (ПДД). Altapress.ru разбирался в нововведении.

Антитеррористическое учение в Кулунде, ГИБДД.
Антитеррористическое учение в Кулунде, ГИБДД. Фото : 22.mvd.ru.

Где и зачем нужно надевать светоотражающий жилет или светоотражающую одежду?

Изменение в ПДД, которое вступит в силу 18 марта, предписывает надевать светоотражающую одежду (например, светоотражающий жилет) при остановке вне населенных пунктов в темноте и в условиях ограниченной видимости. Так водитель будет заметнее на дороге. Следовательно, снижается риск, что другие участники дорожного движения поздно увидят человека и собьют его. Водителям рекомендуют купить и положить в машину светоотражающий жилет. При необходимости ее можно достать и накинуть поверх обычной одежды.

Где продаются светоотражающие жилеты и сколько они стоят?

Светоотражающий жилет купить можно в автомобильных и строительных магазинах. Например, в Барнауле их можно найти в "Леруа Мерлен" (221-258 рублей), "Вианоре" (149-350 рублей), "АвтоОПТе" (94-220 рублей) и других подобных торговых точках. В основном жилеты салатового цвета, но встречаются и оранжевые.

Оштрафуют ли меня, если я не надену светоотражающий жилет?

Нет. Пока ответственность за нарушение нового пункта ПДД не предусмотрена. Но не исключено, что в будущем ее введут.

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