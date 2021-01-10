«Видимость нулевая». Водители делятся снимками с заметенных алтайских трасс

«Трасса Барнаул — Рубцовск. Очень плохая видимость. Большой поток машин в сторону Барнаула. Будьте осторожны», «Алейск — Барнаул, местами видимости нет совсем», «Бийск — Барнаул, терпимо, но страшно», — предупреждают водителей в соцсетях.
Об усилении ветра 10 января сообщали в МЧС по Алтайскому краю. Жителей региона предупредили, что возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также увеличение количества ДТП.