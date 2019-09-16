Как в Барнауле расширяют объездную дорогу в Ленточном бору и чем придется пожертвовать

В Барнауле дорожники начали масштабные работы на шоссе Ленточный бор. Эту объездную дорогу планируют расширить до четырех полос и таким образом частично разгрузить Барнаул от транспортных заторов. Altapress.ru побывал на месте проводимых работ и увидел, с какими проблемами сталкиваются подрядчики.

Сколько деревьев придется вырубить?

В 2019 и 2020 годах дорожники планируют реконструкцию участка шоссе Ленточный бор длиной 800 метров, от перекрестка с улицей Кутузова до мостового перехода через реку Барнаулку. Специалисты уже приступили к работам.

После их завершения планируют реконструировать участок протяженностью более 4 км от Южного тракта до моста. Для укрепления основания этого участка дороги будут применять метод холодного ресайклинга. Кроме того, дорожники будут использовать материал, обеспечивающий устойчивость колее в течение долгого времени.

Евгений Строганов,

замначальника КГКУ «Алтайавтодор»:

Реконструкция связана с тем, что эта дорога третьей технической категории, но интенсивность движения по ней не соответствует требуемым значениям, она гораздо выше. Вы можете сами наблюдать, что здесь высокий трафик как легкового, так и грузового движения.

Евгений Строганов. Константин Санталов , altapress.ru

В отсутствии полноценного обхода Барнаула весь объездной автотрафик действительно идет по этой дороге. Кроме того, многие барнаульские автомобилисты утром и вечером стараются объехать здесь городские пробки.

Строганов отметил, что, когда строилась эта дорога, на ней предполагалось четыре полосы движения. Поэтому сейчас дорожники работают в границах полосы земельного отвода. В этом году они снимут растительный слой грунта и начнут работы по расширению земляного полотна в каждую из сторон. Работы проводят без полного перекрытия дороги.

На объездной дороге в Барнауле. Константин Санталов , altapress.ru

Для расширения дороги придется вырубить некоторые зеленые насаждения. Сколько именно деревьев пострадает, пока неизвестно. Строганов рассказал, что сейчас составляется акт натурного обследования с привлечением лесников, проектной организации и других специалистов. По результатам этой работы станет ясно, сколько деревьев придется принести в жертву транспортному потоку.

Границы расширения уже обозначены колышками. Они показывают, что в зону потенциальной вырубки попали клены и несколько хвойных деревьев.

На объездной дороге в Барнауле. Константин Санталов , altapress.ru На объездной дороге в Барнауле. Константин Санталов , altapress.ru На объездной дороге в Барнауле. Константин Санталов , altapress.ru

Расширение дороги поддержали представители Сибирской Ассоциации перевозчиков. По их словам, на этом участке случалось немало ДТП. Многие автомобилисты старались объезжать пробки по обочине, провоцируя аварийные ситуации.

Для жителей близлежащих микрорайонов важно, что на реконструируемом участке появятся автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы, барьерное ограждение и освещение. Это должно повысить безопасность всех участников дорожного движения.

По словам Строганова, изначально начать работы на дороге специалисты планировали в 2020 году. Однако с учетом финансирования из краевого бюджета получилось стартовать раньше.

Как идут работы на мосту?

Altapress.ru уже сообщал, что с конца июня на объездной дороге специалисты проводят реконструкцию моста через Барнаулку. После окончания работ объект будет выглядеть по-другому. У существующего было 18 балок пролетных строений. Теперь же их станет 42 и иной конфигурации.

В этом году планируют расширить одну часть моста, направить туда движение. А в зимний период, если позволит погода, заняться другой стороной: монтажом и расширением.

Работы на дороге в объезд Барнаула. Константин Санталов , altapress.ru Работы на дороге в объезд Барнаула. Константин Санталов , altapress.ru Работы на дороге в объезд Барнаула. Константин Санталов , altapress.ru

Дорожники считают, что в результате проведенных работ на мосту и дороге улучшится пропускная способность этого участка. На объездной дороге исчезнут сезонные пробки, тем самым улучшится экологическая обстановка в городе. «В том числе, разгрузим и Барнаул», — заявил Строганов.

Отметим, что дорожные работы проводятся в рамках региональной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края». За два года из краевого бюджета на эти участки потратят 290 млн рублей.

На объездной дороге в Барнауле. Константин Санталов , altapress.ru

Напомним, ранее барнаульцы в соцсетях по-разному отреагировали на грядущие изменения. Одни писали, что «наконец дождались» и готовы потерпеть заторы ради расширения. Другие были уверены, что просто «пробки станут шире» и ничего не изменится.

Некоторые читатели и вовсе подошли к оценке проекта математически: «Пробок будет в 4 раза меньше от двукратного расширения. Или 1 км будут стоять, или 2 км будут стоять. Когда пробка в 2 раза сократится, она поедет в 2 раза быстрее».