Вице-спикер Госдумы призвал продать заводы ушедших автопроизводителей

Чернышов предлагает продать часть заводов маркам из КНР для производства китайских авто.
«Предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — сказал вице-спикер.
Он считает, что нужно предоставить систему льготного кредитования и освободить от уплаты транспортного налога на два года транспорт, произведенный в России.
Ранее российский миллиардер купил второй Maybach ради запчастей для первого.
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