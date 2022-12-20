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Автоновости

Вице-спикер Госдумы призвал продать заводы ушедших автопроизводителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал продать часть заводов ушедших автопроизводителей китайским брендам, а на остальных — организовать производство российских машин. Об этом пишет РИА Новости.

"Жигули"
"Жигули"
Екатерина Овчинникова

Чернышов предлагает продать часть заводов маркам из КНР для производства китайских авто.

«Предлагается часть производств продать китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство своих автомобилей», — сказал вице-спикер.

Он считает, что нужно предоставить систему льготного кредитования и освободить от уплаты транспортного налога на два года транспорт, произведенный в России.

Ранее российский миллиардер купил второй Maybach ради запчастей для первого.

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