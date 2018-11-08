Власти Барнаула ищут перевозчиков для трех маршрутов

В Барнауле объявили открытый конкурс для определения перевозчиков на маршрутах № 33, 77, 121. Речь идет о перевозках по нерегулируемым тарифам, пишет официальный сайт города.

Заявки на участие в открытом конкурсе с приложением документов принимают по будням с 9 ноября по 6 декабря по адресу ул. Короленко, 58.

При оценивании заявок комиссия будет учитывать опыт участника конкурса в осуществлении регулярных перевозок, состояние автопарка, а также число ДТП по вине перевозчика.

Итоги открытого конкурса планируют подводить 25 декабря.

Ранее altapress.ru писал, что у автобусных компаний Барнаула нехватка водителей достигает 40%. Это уже привело к тому, что горожанам приходится ждать автобусов заметно дольше положенного.