Мэрия против Касплера: власти Барнаула пытались через суд арестовать почти 100 автобусов депутата

Администрация Барнаула просила арбитражный суд Алтайского края арестовать 99 автобусов компании «БарнаулПассажирТранс» (БПТ) депутата гордумы Валерия Касплера. Суд чиновникам отказал, потому что арест ударил бы по интересам барнаульцев-пассажиров.

Почему мэрия настаивала на аресте автобусов?

Арбитраж рассматривает сразу несколько исков к БПТ от администрации Барнаула. Чиновники пытаются взыскать долги по аренде базы на ул.Калинина. В общей сложности власти города требуют с компании 17,7 млн рублей, следует из материалов суда.

В ответ компания подала встречные иски. Она пытается оспорить условия аренды и отсудить компенсации за перевозку городских льготников. Тяжбы длятся с лета 2018 года.

Администрация предупреждает: БПТ не вносит «текущие платежи» (какие именно — не уточняется) с конца 2018 года, а потому перевозчика ждут новые иски о взыскании долгов. Это свидетельствует «о нестабильности его финансового состояния», настаивают в мэрии.

Так как долг перед казной города скопился значительный, а удастся ли его взыскать — неизвестно, администрация попросила суд арестовать автобусы БТП в качестве обеспечительной меры.

Арест предложили наложить на 70 автобусов ЛИАЗ, 17 ПАЗов, пять НЕФАЗов, четыре МАЗа, четыре МАN и три Merсedes. По информации altapress.ru, это весь автопарк компании Касплера.

Автобус № 124. fotobus.msk.ru

Почему автобусы не арестовали?

Чиновники не убедили суд в том, что если автобусы не арестовать, власти не смогут взыскать с компании долги. Также администрация не доказала, что БПТ пытается вывести это имущество — продать автобусы, обналичить деньги и т. д.

Другой аргумент суда — если арестовать автобусы, БПТ не сможет возить на них пассажиров, в том числе пенсионеров. Это недопустимо, так как ущемляет права большого числа людей. Компания обслуживает около 40 маршрутов, большинство из которых пригородные. Среди городских маршрутов БПТ наиболее востребованы № 1 и 10.

Как БПТ и мэрия судятся из-за пенсионеров

В середине апреля арбитражный суд отказался удовлетворить иск «БарнаулПассажирТранса», который требовала от администрации Барнаула 18 млн рублей компенсации убытков за перевозку пенсионеров. Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций.