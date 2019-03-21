Власти Барнаула показали, как отремонтированные дороги пережили зиму и коммунальные порывы

В Барнауле 21 марта представители мэрии вместе с сотрудниками ресурсоснабжающих организаций предварительно осмотрели и оценили состояние улиц, отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги».

За два года в Барнауле специалисты уже отремонтировали 77 дорог из проекта. В этот раз при проверке состояния улиц особое внимание уделили тем участкам, на которых происходили коммунальные аварии на сетях отопления и водопровода или проводили работы по подключений строящихся зданий к коммуникациям под дорогой.

Улицу Эмилии Алексеевой отремонтировали в 2017 году, на работы потратили 27 млн рублей. После этого застройщику осенью прошлого года пришлось вскрыть проезжую часть для подключения здания к водопроводу.

Улица Эмилии Алексеевой. altapress.ru

Сергей Колчан, заместитель руководителя компании «Вотэтодом», рассказал, что работы проводили в ноябре, когда температура воздуха была ниже нуля, поэтому нельзя было качественно уложить асфальтобетонное покрытие. Он заверил чиновников, что участок временно забетонировали, а как только потеплеет, специалисты восстановят дорогу.

Антон Шеломенцев altapress.ru

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Сейчас наша задача — контролировать процесс восстановления покрытия и приведение его в номинативное состояние с должным качеством и соблюдением всех технологических процессов.

Шеломенцев подчеркнул, что в случае некачественного выполнения работ и затягивания сроков ответственных лиц ждут штрафы

Также осмотрели участок улицы Телефонной в районе дома № 38. В начале февраля в этом районе произошел порыв. Тогда вода бежала по дороге и улицу пришлось перекрывать. Теперь специалистам предстоит восстановить проезжую часть до 1 мая. Пока провалы на улице подсыпают каждый день.

Улица Телефонная. altapress.ru

По словам Антон Шеломенцева, предварительная оценка показала, что серьезных дефектов на осмотренных участках нет. Когда снег полностью сойдет, в первой декаде апреля проведут комплексный комиссионный объезд.

Улица Телефонная. altapress.ru

Напомним, за зиму порывы теплотрасс и водопроводов повредили несколько участков дорог, капитально отремонтированных в 2017 и 2018 годах. В течение весны энергетики и владельцы других сетей должны будут восстановить асфальт.