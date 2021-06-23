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Власти Барнаула рассказали, как за лето преобразится Змеиногорский тракт

В Барнауле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжают работы на одной из значимых магистралей города — Змеиногорском тракте, сообщает мэрия.

Ремонт Змеиногорского тракта. Барнаул.
Ремонт Змеиногорского тракта. Барнаул.
Barnaul.org

На всем протяжении участка — от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной — уложили выравнивающий слой асфальтного покрытия.

«После того, как будут завершены работы по установке бортового камня вдоль проезжей части, строители приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона», — рассказали в мэрии.

В подрядной организации пообещали в июле приступить к указанным работам.

«Ведется устройство велодорожек и тротуаров: устанавливаются поребрики, бортовой камень, строители приступили к укладке асфальта», — отметили власти города.

По одной стороне тракта будет проходить тротуар и велодорожка, по другой — тротуар.

Напомним, ремонт Змеиногорского тракта начали в мае. Стоимость работ составляет 136 млн рублей.

Ранее сообщили, что в Барнауле в рамках национального проекта делают тротуар — безопасный и качественный.

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