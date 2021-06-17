17 июня 26°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле в рамках национального проекта делают тротуар — безопасный и качественный

В пригородном поселке Авиатор в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустраивают тротуар, сообщает мэрия Барнаула.

Тротуар в рамках нацпроекта. Барнаул.
Тротуар в рамках нацпроекта. Барнаул.
barnaul.org.

Дорожники на улице Смоленской устанавливают бордюрный камень, а также готовят щебеночное основание для будущего тротуара площадью более 200 кв.м.

«Дорогу капитально отремонтируют в границах улиц 1-й и 2-й Малиновых. Участок протяженностью 138 метров расположен на выезде из поселка Авиатор. В последние годы здесь возросла интенсивность автомобильного движения, поэтому возникла необходимость ремонта», — отметили власти города.

Общая площадь капремонта составит 810 кв.м. Уже сняли старый слой дорожного покрытия, укрепили основание дороги и уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетона.

Ранее в Барнауле в рамках нацпроекта на проезде Северный Власихинский появился не только новый тротуар, но еще и освещение.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость