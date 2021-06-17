В пригородном поселке Авиатор в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустраивают тротуар, сообщает мэрия Барнаула.

Дорожники на улице Смоленской устанавливают бордюрный камень, а также готовят щебеночное основание для будущего тротуара площадью более 200 кв.м.

«Дорогу капитально отремонтируют в границах улиц 1-й и 2-й Малиновых. Участок протяженностью 138 метров расположен на выезде из поселка Авиатор. В последние годы здесь возросла интенсивность автомобильного движения, поэтому возникла необходимость ремонта», — отметили власти города.

Общая площадь капремонта составит 810 кв.м. Уже сняли старый слой дорожного покрытия, укрепили основание дороги и уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетона.

Ранее в Барнауле в рамках нацпроекта на проезде Северный Власихинский появился не только новый тротуар, но еще и освещение.