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Автоновости

Власти Хакасии седьмой раз выставили на торги свой Mercedes, постоянно снижая цену

Правительство Хакасии вновь предприняло попытку продать свой темно-синий Mercedes-Benz GL 500, сообщает 19rus.info.

Mercedes.
Mercedes.
pixabay.com

В последний раз автомобиль 2010 года выпуска пытались продать в декабре 2020 года.

«Фонд имущества сообщил о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в госсобственности республики. Mercedes-Benz GL 500 пытаются продать уже в седьмой раз», — отмечает издание.

Шесть прошлых попыток предприняли в 2020 году. Две — в виде открытых аукционов, на которые не поступили заявки, и еще четыре — торги посредством публичного предложения, которые тоже проигнорировали.

Причем изначально машину выставили за 1,343 млн рублей, а после цену снизили до 1,245 млн. Очередной аукцион стартует с 1,142 млн рублей.

Ранее в Хакасии устроили распродажу больничных автомобилей за 30−60 тыс. рублей.

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