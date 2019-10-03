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3 октября 12°C

Власти Хакасии рассчитывают на поток туристов с Алтая

Правительство Хакасии уверено, что автодорога Абакан — Бийск поможет региону нарастить турпоток. Также власти делают ставки на межрегиональный туристический маршрут «Великое Саяно-Алтайское кольцо». Речь о развитии туризма в СФО шла на форуме «Енисейская Сибирь», сообщает пресс-центр местного правительства.

Трасса, дорога, водитель.
Трасса, дорога, водитель.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Маршрут «Великое Саяно-Алтайское кольцо» объединит Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую область, республики Алтай, Хакасию и Тыву, а новая дорога обеспечит быстрый путь для туристов.

Ирина Войнова,
и.о. заместителя главы Хакасии, министр финансов:

Дорога свяжет нас с Кемеровской областью и даст выход на Бийск. Сейчас, чтобы доехать до Бийска, нужно преодолеть 1200 км, когда мы построим дорогу, останется лишь 430 км. Это даст толчок развитию туристической отрасли. На границе с Кемеровской областью мы планируем развивать кластер «Поднебесье», где тоже находится горнолыжный курорт. В перспективе можно привлекать туда туристов из Кемеровской области и Алтая.

Как ранее сообщал altapress.ru, в июне губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Республики Хакасия Валентин Коновалов, Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали соглашение о строительстве трассы Абакан — Бийск.

Что это даст Алтайскому краю

Как изменится турпоток в Алтайский край, эксперты прогнозировать не берутся.

Бийским предпринимателям проект интересен с точки зрения того, что он откроет хороший путь в Кемеровскую область. Сейчас из Бийска в Новокузнецк ездят чаще всего через Целинное и Ельцовку. Эта трасса одна из самых убитых в Алтайском крае.

Также точно известно, что для жителей края путь от Барнаула до Шерегеша станет короче.

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