Внезапно: о новом неожиданном штрафе предупредили автомобилистов

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова рассказала, что за выброс мусора из машины грозит штраф вплоть до 120 тыс. рублей.
Наименьший штраф будут платить физические лица с легковыми автомобилями — он составит от 10 до 15 тыс. рублей. Должностное лиц заплатит от 20 до 30 тыс. рублей, а юрлицо -от 30 до 50 тыс. рублей.
В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет, а у должностных и юридических лиц будет конфисковано транспортное средство.
За выброс мусора из грузовой машины придется заплатить штраф в размере от 60 до 120 тыс. рублей. В этом случае транспорт также будет конфискован, указывает Газета.Ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. руб. с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора из автомобиля.