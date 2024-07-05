Это произойдет с 18 по 22 июля, указывает vn.ru.
Перекрытый участок придется объезжать по дорогам общего пользования.
Мера связана с капитальным ремонтом железнодорожного переезда «Стальконструкция».
Капитальный ремонт переезда будут вести по ночам. Движение собираются перекрывать с 01.00 до 05.00.
В этот период пассажирам утренних и ночных авиарейсов из аэропорта Толмачево придется искать пути объезда перекрытого участка.
Ранее в Барнауле перекрыли Красноармейский проспект.
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