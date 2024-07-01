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Жизнь

В Барнауле перекрыли Красноармейский проспект. Что там сейчас происходит и как ходят автобусы — фоторепортаж altapress.ru

С 1 июля в Барнауле в районе пр. Красноармейского 75Б и 77 перекрыли движение из-за ремонта теплосетей. Транспорт вынужден ездить по встречной полосе. Это, конечно, отразится на трафиковой ситуации в городе. Что там сейчас происходит — в фоторепортаже altapress.ru.

Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Анна Зайкова

Напомним, с 1 июля по 4 августа движение общественного транспорта по маршрутам №2, 33р, 47, 57, 60, 65, 73р, 77 и 108 в сторону площади Спартака проходит так:

  • от ул. Крупской до ул. Чкалова транспорт будет двигаться по полосе встречного движения проспекта Красноармейского;
  • далее — по обычным маршрутам.

Затем с 5 по 15 августа движение перекроют на противоположной стороне. Схема движение будет такой же: организуют по встречной полосе от ул. Чкалова до ул. Крупской.

Автобусы теперь вынуждены постоянно преграждать дорогу трамваям. К вечеру на месте перекрытия будет собираться пробка.

Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Анна Зайкова
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Анна Зайкова
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Анна Зайкова
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Перекрытие проспекта Красноармейского в июле 2024 года.
Анна Зайкова

Как именно будет ходить общественный транспорт — читайте в этом материале.

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