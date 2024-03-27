27 марта
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Автоновости

Вниманию автомобилистов: перекрыто движение на некоторых дорогах Алтая из-за талых вод

В Алтайском крае закрыто движение с 18:00 27 марта по автодороге К-26 А 322 — Горняк —Староалейское в связи с пропуском талых вод.

Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта.
Паводок на Алтае. Третьяковский район, Староалейское 25 марта.
источник altapress.ru

Альтернативный проезд до Горняка — через Рубцовск по автодорогам Змеиногорск — Рубцовск и Поспелиха — Курья — Третьяково с выходом на трассу А 322 — Горняк — Староалейское, говорится в сообщении "Алтайавтодора".

Введено ограничение движения для всех видов транспорта от села Ремово Локтевского района, сообщает краевой главк МЧС.

На участке вскрыто дорожное полотно для прохождения талых вод. После снижения уровня воды движение восстановят

Альтернатива проезда — через Рубцовск по трассе К-03.

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за подъема уровней воды в реках.

Это связано с резким повышением дневной температуры воздуха. Ожидается интенсивное снеготаяние, подъемы уровней воды на малых реках в предгорьях Алтая (южные и восточные районы Алтайского края).

Возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.

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