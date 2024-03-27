27 марта
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Жизнь

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за подъема уровней воды в реках

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение с 27 по 31 марта.

Затон. 2010 год
Затон. 2010 год
Олег Богданов

Это связано с резким повышением дневной температуры воздуха. Ожидается интенсивное снеготаяние, подъемы уровней воды на малых реках в предгорьях Алтая (южные и восточные районы Алтайского края).

Возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности.

До 30 марта ожидается вскрытие реки Алей в районе села Старо-Алейское и дальнейший подъем уровней воды до отметок 290- 330 см (опасная отметка 300см).

До 30 марта на реке Алей в районе Рубцовска продолжится подъем уровня воды до отметок 545 – 570 см (опасная отметка 560 см).

С 29 по 31 марта ожидается вскрытие реки Чарыш села Белоглазово. Возможно образованием затора льда. Также прогнозируется повышение уровня воды до отметок 490-530см (опасная отметка 520 см).

У всех вышеуказанных населенных пунктов ожидается подтопление прибрежных территорий.

Ранее сообщалось, что жителей Алтайского края предупреждают о подъеме уровня воды в реках.

Что делать при подтоплении

При подтоплении следует сразу звонить на единый номер экстренных служб 112.

Важно отключить газ, электричество и воду, а также закрыть окна и двери. Нельзя бросать домашних животных на привязи. Следует заранее собрать в непромокаемый пакет одежду, обувь, деньги, документы, запас еды и питьевой воды на три дня, а также лекарства.

Ценные вещи и мебель по возможности переместить на верхние этажи и занять ближайшее безопасное возвышенное место. Необходимо следовать указаниям спасателей и представителей органов местного самоуправления, прибыть к указанному сроку на эвакуационный пункт для отправки в безопасное место. Если это невозможно, то нужно оставаться на месте и принять меры, которые помогут спасателям вас обнаружить.

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