30 ноября
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Автоновости

Внутри — как мандаринка. Что за белоснежный автомобиль с ярким салоном продают за 7 млн рублей в Барнауле

BMW X6, который вышел в 2021 году, продают за 7 млн рублей. Он довольно контрастный. Объявление размещено на Авито.

BMW X6, 2021 года выпуска за 7 млн рублей
BMW X6, 2021 года выпуска за 7 млн рублей
Авито

BMW X6 — это спортивный автомобиль для активного отдыха. Его наградили качествами внедорожника и купе.

У автомобиля белоснежный кузов, в крыше установлен люк. Салон отделан кожей ярко-оранжевого цвета. На приборной панели владелец установил украшения в виде двух брутальных бульдогов.

«Авто в идеальном состоянии, все работает исправно, обслуживался своевременно», — описывает его продавец.

Он также подчеркивает, что в салоне ни разу не курили.

У BMW дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. В городе он потребляет, по паспорту, 6,7 л, а на трассе — 5,7 л.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,5 секунд. А его максимальная скорость — 230 км/ч.

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