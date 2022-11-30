BMW X6 — это спортивный автомобиль для активного отдыха. Его наградили качествами внедорожника и купе.
У автомобиля белоснежный кузов, в крыше установлен люк. Салон отделан кожей ярко-оранжевого цвета. На приборной панели владелец установил украшения в виде двух брутальных бульдогов.
«Авто в идеальном состоянии, все работает исправно, обслуживался своевременно», — описывает его продавец.
Он также подчеркивает, что в салоне ни разу не курили.
У BMW дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. В городе он потребляет, по паспорту, 6,7 л, а на трассе — 5,7 л.
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,5 секунд. А его максимальная скорость — 230 км/ч.