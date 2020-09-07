Водитель автобуса в Барнауле высадил стоячих пассажиров, увидев полицию

Водитель автобуса № 60 («ГАЗель Next») в Барнауле увидел сотрудников ДПС и высадил пассажиров, которые стояли в салоне. Следующие два автобуса не остановились, рассказала в группе «Инцидент Барнаул» мать одного из школьников, который оказался в этой ситуации.

Все произошло утром 7 сентября. Ребенок позвонил матери в 8.45 и со слезами сказал, не знает что делать.

«У меня вопрос, если водителю нельзя перевозить стоящих пассажиров, зачем они забивают народом полную Газель? Очень хочется чтобы это не осталось безнаказанным! Страшно представить если бы у ребёнка не было телефона или был бы мороз на улице. Разве так можно поступать?» — рассказала женщина.

Почему водители высаживают пассажиров

В «Газель Next» 18 сидений. Как рассказывали altapress.ru в ГИБДД, ПДД запрещают перевозить людей «сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства».

Автобус 50-го маршрута fotobus.msk.ru

Производитель «ГАЗели Next» предусмотрел только одно место для стоящего пассажира. Если в салоне стоит больше одного человека — это нарушение.

Водителей за такое штрафуют на 500 рублей.

«ГАЗели» и «ГАЗели Next» — единственные автобусы малой вместимости, в которых нельзя возить пассажиров стоя.