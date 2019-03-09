Водитель был пьян. Стали известны подробности ДТП на Потоке в Барнауле

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула установили, что водитель Ниссан Блюбирд, который наехал на столб в районе Потока 8 марта, был пьян.

Установлено, что 8 марта в 18. 40 в Барнауле на ул. Э. Алексеевой в районе дома 17, водитель Ниссан Блюбирд, не справился с управлением и наехал на электоро-опору. Мужчина 1981 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавших нет.

Ранее очевидцы писали в соцсетях, что водитель белой иномарки уходил от погони ДПС. Однако в Госавтоинспекции эту информацию не прокомментировали.

Водитель оформлен по статье об управление транспортным средством в состоянии опьянения. За это предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет и штраф в размере 30 МРОТ.