Водитель попала в ловушку на дороге в центре Барнаула. Пробито два колеса иномарки, повреждены диски

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Барнаула и рассказала, что во время движения по пр.Ленина — через рельсы на ул.Северо-Западная — ее автомобиль сразу лишился двух колес.

Водитель с 22-летним стажем попала в ловушку на дороге в центре Барнаула.

Также повреждены диски Mercedes.

Водитель автомобиля с 22-летним стажем вызвала полицию после случившегося. Заодно и сфотографировала место, где случилось происшествие.

Также она рассказала, что на злосчастном перекрестке нет знаков, предупреждающих о неровностях дорожного покрытия. Хотя существует определенный ГОСТ "по глубине" допустимых ям. Но, по словам водительницы, ямы, в которые попал ее автомобиль, более чем в 2,5 раза превышают установленные стандарты.

Между тем за каждой ямой "стоит" конкретное должностное лицо.

Дело в том, что пострадавшая намерена обратиться с иском в суд за возмещением материального вреда. Только одно колесо на популярной интернет-платформе стоит порядка 17 тыс. рублей.

Сейчас автомобиль проходит экспертизу — на наличие иных повреждений. А учитывая дефицит деталей к "немцам", материальный вред может быть еще выше.

Ранее барнаульцы высказались о проблемах на дорогах города и поинтересовались у председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина, когда улицы приведут в порядок.

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