В Барнауле в жестком ДТП с участием КамАЗа водитель Toyota пробил стекло головой

В Барнауле 15 февраля автомобиль Toyota Mark II врезался в КамАЗ. Водитель легковушки разбил лобовое стекло головой, кругом было много крови, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП 15 февраля. Фото : Александр Панов в vk.com/barneos22.
ДТП 15 февраля. Фото : Антон Воротынцев в vk.com/barneos22.
ДТП 15 февраля. Фото : Антон Воротынцев в vk.com/barneos22.
ДТП 15 февраля. Фото : Антон Воротынцев в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на Красноармейском проспекте.
На снимках видно, что от удара иномарка получила серьезные повреждения. Ей сильно смяло переднюю часть.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД подтвердили факт ДТП. Водителю Toyota оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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