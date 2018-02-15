В Барнауле в жестком ДТП с участием КамАЗа водитель Toyota пробил стекло головой

ДТП 15 февраля. Фото : Александр Панов в vk.com/barneos22. ДТП 15 февраля. Фото : Антон Воротынцев в vk.com/barneos22. ДТП 15 февраля. Фото : Антон Воротынцев в vk.com/barneos22. ДТП 15 февраля. Фото : Антон Воротынцев в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на Красноармейском проспекте.

На снимках видно, что от удара иномарка получила серьезные повреждения. Ей сильно смяло переднюю часть.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД подтвердили факт ДТП. Водителю Toyota оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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