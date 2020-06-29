Водитель сообщил о нелогичных дорожных знаках в Барнауле

«Хотел бы обратить ваше внимание на работу наших дорожников в отдельно взятых районах нашего города, а именно, поворот на Балтийскую, направо с Малахова, знаки ограничение скорости 20 км, которые установлены с обеих сторон дороги в обе стороны движения», — написал автолюбитель.
Одну табличку повесили над знаком скорости, а не ниже. То есть она не распространяется на знак скорости, и со скоростью 20 км нужно ехать до следующего перекрестка. Слева табличка висит верно.
По словам барнаульца, такие недочеты есть во многих районах города.
Ранее горожане посмеялись над дорожным знаком «Стоп», об который можно разбить голову.