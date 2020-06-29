Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Водитель сообщил о нелогичных дорожных знаках в Барнауле

Барнаульский автомобилист обратился в редакцию altapress.ru с просьбой обратить внимание дорожников на ошибки в расположении знаков. По его словам, они установлены нелогично.

Нелогичные знаки в Барнауле.
Нелогичные знаки в Барнауле.
Никита Романов

«Хотел бы обратить ваше внимание на работу наших дорожников в отдельно взятых районах нашего города, а именно, поворот на Балтийскую, направо с Малахова, знаки ограничение скорости 20 км, которые установлены с обеих сторон дороги в обе стороны движения», — написал автолюбитель.

Одну табличку повесили над знаком скорости, а не ниже. То есть она не распространяется на знак скорости, и со скоростью 20 км нужно ехать до следующего перекрестка. Слева табличка висит верно.

По словам барнаульца, такие недочеты есть во многих районах города.

Ранее горожане посмеялись над дорожным знаком «Стоп», об который можно разбить голову.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость