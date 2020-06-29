Водитель сообщил о нелогичных дорожных знаках в Барнауле

«Хотел бы обратить ваше внимание на работу наших дорожников в отдельно взятых районах нашего города, а именно, поворот на Балтийскую, направо с Малахова, знаки ограничение скорости 20 км, которые установлены с обеих сторон дороги в обе стороны движения», — написал автолюбитель.