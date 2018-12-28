Водитель, спровоцировавший серьезное ДТП на Алтае, был лишен прав за пьяную езду

Мария Антошкина отметила, что водитель ВАЗ-21063 ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. На момент совершения ДТП он был лишен прав.
Помощник прокурора добавила, что именно водитель ВАЗа нарушил ПДД и спровоцировал аварию. По словам собеседника агентства, данных о нарушениях со стороны водителя Toyota Noah пока не нет.
Altapress.ru писал, что ДТП произошло в 00:10. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 30-летнего водителя выезжал со второстепенной дороги со стороны села Шубенка. Легковушка столкнулась с Toyota Noah, за рулем которой был 35-летний водитель.
По предварительным данным, в автомобиле ВАЗ были водитель и 4 пассажира, а в автомобиле Toyota Noah — водитель и 7 пассажиров. В результате ДТП травмы получили 10 человек, в том числе восемь детей.