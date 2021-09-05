5 сентября
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Автоновости

Водителей будут штрафовать за установленные в автомобиле дополнительные динамики

В МВД РФ предупредили россиян о новых штрафах за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука, сообщает ТАСС.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

В ведомстве отметили, что сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать на 500 рублей за дополнительные динамики и усилители звука в машине.

«Водитель будет оштрафован только в том случае, если установленная аудиосистема не будет соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации», — пояснили в МВД.

Штраф могут выписать по ч.1 ст. 12.5 КоАП — управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения.

Вопрос влияния на безопасность различных установленных компонентов планируют рассматривать в каждом конкретном случае.

Ранее altapress.ru рассказал, какие штрафы смогут обжаловать российские автомобилисты с 1 сентября.

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