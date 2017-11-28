Водителей и пассажира госпитализировали после жесткого ДТП на алтайской трассе

В Крутихинском районе 27 ноября столкнулись два автомобиля. В результате аварии водителей и пассажира медики увезли в больницу, рассказали altapress.ru в краевой пресс-службе ГИБДД.
ДТП произошло 27 ноября в 14:52 на 210 километре трассы Барнаул—Камень-на-Оби в Крутихинском районе.
Автомобиль LADA Kalina двигался в сторону Крутихи. При обгоне 56-летний водитель LADA выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106. За рулем был 20-летний парень.
В результате ДТП автомобили получили сильные повреждения. "Жигули" смяло после удара. Спасателям пришлось доставать пострадавших из салона автомобиля, пишут "Каменские известия". У LADA Kalina больше всего повреждена боковая часть.
После аварии водители и 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Медики госпитализировали пострадавших.
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