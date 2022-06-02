2 июня
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Автоновости

Водителям посоветовали товар, который выгодно купить прямо сейчас

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал радио Sputnik, что примерно 95% автовладельцев покупают зимнюю резину, когда «жареный петух клюнет».

ВАЗ-2108.
ВАЗ-2108.
vladtime.ru.

Кадаков отметил, что к холодному сезону стоит готовиться в июне. Сейчас большинство российских водителей покупают летние шины весной, а зимние — осенью.

«Зимние шины для автомобилей 95 процентов покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Это классическое поведение покупателей», — указал он.

Однако, подчеркнул эксперт, сезонные товары намного выгоднее покупать тогда, когда спрос на них невелик.

«Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купит шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины — это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику», — заключил Кадаков.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля.

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