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Автоновости

Военные перекроют проезд по Чуйскому тракту в Алтайском крае

Вечером 5 апреля в Алтайском крае планово проедут военные колонны. В краевой ГИБДД предупредили о временно перекрытии дорог.

ПГРК «Ярс».
ПГРК «Ярс».
Скриншот видео Минобороны РФ

Для всех видов транспорта движение ограничат на следующих участках:

  • с 19:30 до 22:30 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Фирсово» — н.п. Фирсово — а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» — н.п. Бобровка,
  • с 19:30 до 22:30 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Фирсово» — н.п. Фирсово — а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» — аэродром «Лесной».

Ранее стало известно, что ракетчики Барнаульского соединения РВСН на масштабных учениях впервые применили СВЧ-излучение для расчистки дороги от мин.

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