Военные перекроют проезд по Чуйскому тракту в Алтайском крае

Для всех видов транспорта движение ограничат на следующих участках:
- с 19:30 до 22:30 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Фирсово» — н.п. Фирсово — а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» — н.п. Бобровка,
- с 19:30 до 22:30 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д «Подъезд к с. Фирсово» — н.п. Фирсово — а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» — аэродром «Лесной».
Ранее стало известно, что ракетчики Барнаульского соединения РВСН на масштабных учениях впервые применили СВЧ-излучение для расчистки дороги от мин.