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Автоновости

«Вообще не жаль». В соцсетях обсуждают барнаульца, который «вывалился» на дорогу

22 сентября в сообществе Инцидент Барнаул опубликовали видео, на котором видно, как пешеход едва не попал под колеса автомобиля на улице Эмилии Алексеевой.

Пешеход в Барнауле.
Пешеход в Барнауле.
Инцидент Барнаул

«Почему у некоторых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения?! В невменяемом состоянии вывалился на дорогу прямо под колеса и только благодаря опыту водителя остался цел и невредим», —пишет автор публикации.

Барнаульцы в комментариях возмутились. «Вот таких вот вообще не жаль», — пишет один из участников сообщества.

Впрочем, некоторые отнеслись к ситуации скептически, отметив, что водитель поступил именно так, как должен был. «Опыту водителя??? не превышать скорость и смотреть на дорогу это такая редкость в наши дни…», — отвечает другой комментатор.

Накануне барнаулец опубликовал видео, на котором маленький автомобиль объезжает пешеходов на тротуаре. Машинка каталась утром между школой № 89 и детсадом № 179 — мимо дома № 18 по улице Шукшина.

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