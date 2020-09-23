«Вообще не жаль». В соцсетях обсуждают барнаульца, который «вывалился» на дорогу

«Почему у некоторых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения?! В невменяемом состоянии вывалился на дорогу прямо под колеса и только благодаря опыту водителя остался цел и невредим», —пишет автор публикации.
Барнаульцы в комментариях возмутились. «Вот таких вот вообще не жаль», — пишет один из участников сообщества.
Впрочем, некоторые отнеслись к ситуации скептически, отметив, что водитель поступил именно так, как должен был. «Опыту водителя??? не превышать скорость и смотреть на дорогу это такая редкость в наши дни…», — отвечает другой комментатор.
Накануне барнаулец опубликовал видео, на котором маленький автомобиль объезжает пешеходов на тротуаре. Машинка каталась утром между школой № 89 и детсадом № 179 — мимо дома № 18 по улице Шукшина.