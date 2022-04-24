Восемь тысяч дорогих машин, предназначенных для России, застряли в Бельгии

Партия дорогих автомобилей, предназначенных для отправки в Россию, застряла в портовом городе Зебрюгге в Бельгии из-за санкций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal .

Машины прибыли из Азии в начале апреля и должны были отправиться в Россию, но попали под запрет на экспорт предметов роскоши.

Среди машин есть последние модели марок Lexus, Cadillac и Mercedes.

«Также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции. Машины, скорее всего, не будут перевозить в течение длительного времени, поскольку они, вероятно, будут проданы на другие рынки», — отметил директор автомобильного терминала порта Марк Адриансенс.

Напомним, ранее США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей класса люкс стоимостью выше 50 тыс. евро.