Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 февраля -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Война за место на парковке. Жительница Барнаула пожаловалась на «давившего» ее водителя

Видеозапись, на которой запечатлен конфликт двух водителей — мужчины и женщины — опубликовало сообщество «Инцидент Барнаул».

Конфликт между мужчиной и женщиной.
Конфликт между мужчиной и женщиной.
CC0

Как отмечают в паблике, накануне в микрорайоне Южном женщина подъехала к детской поликлинике и припарковала свой автомобиль. После этого у нее произошел конфликт с другим водителем.



«Подъехав к детской поликлинике, мужчине не понравилось, что я заняла якобы его место. После того, как я припарковалась, он подпер мою дверь своим автомобилем, после того как он сдал назад и я все-таки вышла из машины, он начал меня давить и очень был удивлен увидев мою реакцию, что я запрыгнула ему на капот, и якобы его помяла» — рассказала женщина.

Пользователи социальных сетей уже начали комментировать данную ситуацию. Кто-то занимает сторону того или иного участника конфликта, а кто-то и вовсе полагает, что виноваты оба.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость