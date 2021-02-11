Война за место на парковке. Жительница Барнаула пожаловалась на «давившего» ее водителя

Как отмечают в паблике, накануне в микрорайоне Южном женщина подъехала к детской поликлинике и припарковала свой автомобиль. После этого у нее произошел конфликт с другим водителем.





«Подъехав к детской поликлинике, мужчине не понравилось, что я заняла якобы его место. После того, как я припарковалась, он подпер мою дверь своим автомобилем, после того как он сдал назад и я все-таки вышла из машины, он начал меня давить и очень был удивлен увидев мою реакцию, что я запрыгнула ему на капот, и якобы его помяла» — рассказала женщина.

Пользователи социальных сетей уже начали комментировать данную ситуацию. Кто-то занимает сторону того или иного участника конфликта, а кто-то и вовсе полагает, что виноваты оба.