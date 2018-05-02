Возвращаясь в город после праздников, барнаульцы встали в пробке

Очевидцы сообщают altapress.ru, что на Павловском тракте на въезде в Барнаул образовалась пробка - примерно от аэропорта до улицы Власихинской. Скорость на этом участке дороги, по данным карты Яндекс, не превышает 10 км/ч. В течение дня заторы возникали и на других участках дорог.
Днем автомобилисты стояли в пробке на улице Просторной - от магазина "Леруа мерлен".
Подписчики группы Барнаул 22 сообщали, что из-за ДТП на Старом мосту днем 2 мая также образовалсся затор - "его хвост" протянулся до самого Новоалтайска.
Спонтанно возникающие пробки в выходной день, предполагают очевидцы, связаны с тем, что барнаульцы после праздников возвращаются домой из-за пределов города.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.