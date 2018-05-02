Возвращаясь в город после праздников, барнаульцы встали в пробке

Пробка на Павловском тракте. Фото : altapress.ru. Пробка на Павловском тракте. Фото : altapress.ru.

Днем автомобилисты стояли в пробке на улице Просторной - от магазина "Леруа мерлен".

Подписчики группы Барнаул 22 сообщали, что из-за ДТП на Старом мосту днем 2 мая также образовалсся затор - "его хвост" протянулся до самого Новоалтайска.

Спонтанно возникающие пробки в выходной день, предполагают очевидцы, связаны с тем, что барнаульцы после праздников возвращаются домой из-за пределов города.

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