Автоновости

Возвращаясь в город после праздников, барнаульцы встали в пробке

Сегодня, 17:39.
Автоновости

Очевидцы сообщают altapress.ru, что на Павловском тракте на въезде в Барнаул образовалась пробка - примерно от аэропорта до улицы Власихинской. Скорость на этом участке дороги, по данным карты Яндекс, не превышает 10 км/ч. В течение дня заторы возникали и на других участках дорог.

Днем автомобилисты стояли в пробке на улице Просторной - от магазина "Леруа мерлен".

Подписчики группы Барнаул 22 сообщали, что из-за ДТП на Старом мосту днем 2 мая также образовалсся затор - "его хвост" протянулся до самого Новоалтайска.

Спонтанно возникающие пробки в выходной день, предполагают очевидцы, связаны с тем, что барнаульцы после праздников возвращаются домой из-за пределов города.

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