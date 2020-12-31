Все новогодние выходные в Барнауле будут ловить нелегальных таксистов

Сотрудники ГИБДД проверят наличие у водителей путевых листов с отметкой о предрейсовом медосмотре и отметки о техническом осмотре автомобиля.
Также у водителей должно быть специальное разрешение на право осуществлять деятельность такси, цветографическую схему на автомобиле и опознавательный фонарь легкового такси.
«Особое внимание уделяется наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров», — обращают внимание в Госавтоинспекции.
Также в ходе рейдов будут проверять соблюдения водителями такси правил дорожного движения.
В начале декабря водителя такси на Алтае оштрафовали за отсутствие маски.