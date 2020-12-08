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Жизнь

Водителя такси на Алтае оштрафовали за отсутствие маски

Суд назначил штраф водителю такси из Белокурихи, который вез пассажиров и при этом не надел маску, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Маска.
Маска.
unsplash.com

Водителя-нарушителя вычислили в ходе совместного рейда санитарных властей с полицией.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 7,5 тыс. рублей.

Всего в крае, по данным на 7 декабря, по факту несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований предприятиям и организациям края выдали 296 предписаний, составили 27 протоколов, а суд назначил 3 штрафа.

По маршрутам общественного транспорта в регионе провели 698 рейдов по соблюдению масочного режима, выдали 64 предписания.

Штрафы

  • на граждан — в размере от 15 до 40 тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Барнауле таксист отказался везти пассажирку, которая была без маски. Женщину такой расклад не устроил и после словесной перепалки она ударила водителя по лицу.

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