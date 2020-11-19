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Жизнь

Ударившая таксиста жительница Барнаула «прославилась» на федеральном уровне

Первый канал поднял тему ковид-диссидентов, которые серьезно осложняют жизнь законопослушных граждан. Среди примеров федеральные журналисты привели недавний случай из Барнаула, где пассажирка такси ударила водителя за требование надеть маску.

Конфликт в такси.
Конфликт в такси.
1tv.ru

Видео с инцидентом появилось в соцсетях 17 ноября. По словам таксиста, на просьбу надеть маску женщина ответила категорическим отказом, аргументируя это тем, что является постоянной клиенткой.

После словесной перепалки она ударила мужчину и покинула салон авто.

Чуть позже в соцсетях появилась версия второй стороны: якобы до записи видео водитель оскорблял женщину, в частности, называл курицей, а также схватил ее руку и вывернул, когда та потянулась к телефону, чтобы выключить запись.

«Скандал на ровном месте. Вряд ли женщина из Барнаула мечтала о такой славе. А ведь нужно было всего лишь надеть маску, и поехали бы», — заметили в сюжете.

Мнение психолога

Для некоторых людей ковид-диссиденство — это форма социального протеста и дело не в пандемии, считают эксперты.

«Они привыкли противостоять реальности. Не важно — хорошая она или плохая. Не важна ее суть. Просто такова жизненная позиция и способ существования — противостоять, бороться с чем-то», — пояснил Первому каналу психолог Всеволод Иоффе.

Напомним, что обязательный масочный режим в общественных местах действует по всей стране.

В конце лета в Барнауле произошел похожий конфликт. Разница в том, что водитель такси отказывался везти клиентку, потому что она была в маске.

В столице края образовалось целое движение антимасочников. Оно называется БДПИСИЗ (барнаульское движение противников использования средств индивидуальной защиты).

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