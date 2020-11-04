«Просто БДПИСИЗ какой-то!». Антимасочники требуют от барнаульского «Горэлектротранса» не творить непотребное

В распоряжении altapress.ru оказались жалобы представителей Барнаульского движения противников использования средств индивидуальной защиты (БДПИСИЗ) на действия сотрудников «Горэлектротранса» во время громкого скандала в трамвае № 10 в конце октября. Они заявляют, что водитель и кондуктор нарушают их гражданские права, заставляя «носить намордники».

Напомним, что 26 октября «антимасочники» провели спланированную акцию в трамвае № 10. Они зашли в общественный транспорт Барнаула без средств защиты, но с камерами и кипой распечатанных законодательных актов наперевес.

На просьбу кондуктора надеть маски или покинуть вагон общественники не реагировали. Трамвай пришлось остановить, пока не приехали сотрудники полиции.

После долгих переговоров антимасочники были доставлены в отделы полиции Ленинского и Индустриального районов.

Мороз. Трамвай. Барнаул. Анна Зайкова , altapress.ru.

За нарушение указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко им грозит административный штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

3 ноября активисты БДПИСИЗ попытались доставить свои жалобы и требования руководству «Горэлектротранса». В итоге после вмешательства полиции им удалось это сделать.

Altapress.ru удалось ознакомиться с этими заявлениями. Их аргументация звучит достаточно странно. Так, в жалобе одной из активисток говорится:

«Лично я не видела такого документа (вероятно, имеется в виду указа Томенко — Прим. ред.). Это получается, что кондуктор нарушает мои человеческие права и свободу. Кондуктор занимается вымогательством моих денег., чтобы я за свои деньги купила себе намордник… Я не раб, чтобы закрывать свои уста, данные мне Богом. Намордники носят больные и приезжие люди. Здоровый человек, каковым я являюсь, носить их не обязан. Это противоречит закону и носит рекомендательный характер».

Далее авторы жалобы утверждают, что «из-за намордников народ превратился в зверей, от нехватки кислорода страдает мозг». И даже угрожают тем, кто придумал носить намордники:

Не творите непотребное, так как за все придется отвечать. За такие непотребные поступки будут отвечать ваши дети. Меняйте свои мысли и разум. Делайте добро и получайте добро.

Маска. CCO

Кроме того, в жалобе антимасочники пишут, что. по их мнению, действия кондуктора трамвая № 10 подпадают под статью 330 УК РФ («Самоуправство»).

По сути, они требуют привлечь кондуктора по этой уголовной статье к ответственности. Предусмотренное наказание — штраф до 80 тыс. рублей, либо 480 часов исправительных работ, либо заключение под стражу на 6 месяцев.