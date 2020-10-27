В Барнауле растет число протоколов на антимасочников

В Барнауле увеличивается количество протоколов, которые составляют полицейские на нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в дорожном комитете администрации города на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавируса.

За прошлую неделю на антимасочников составили 248 протоколов.

На женщину, которая 23 октября задержала движение трамваев, протокол также составили, а материалы в ближайшее время передадут в суд.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по составлению протоколов по несоблюдению масочного режима на юридические лица — собственников торговых центров и пассажироперевозчиков», — говорят чиновники.

Также на заседании стало известно, что в Барнауле снижается пассажиропоток: на 14−18% в рабочие дни и на 56% в выходные.

Восстание антимасочников

Вечером 26 октября в Барнауле те, кто отрицает необходимость носить маски в общественном транспорте, решили устроить бунт. По данным соцсетей, около 10 пассажиров трамвая отказывались надевать маски. Трамваи стояли на Попова, в районе Взлетной.

На место вызвали полицию. Выяснилось, что одним из участников этой акции стала блогер Мария Пономаренко, она попала на видео, которое снял водитель трамвая.

«Антимасочники оскорбляли водителя трамвая, который выполнял требование полицейских держать нарушителей запертыми в салоне, угрожали ему, ломились в двери. Это была спланированная акция», — уверены в сообществе Tram_barnaul.

В итоге всех бунтарей увезли в депо на Докучаево, пересадили в автобус и отправили в отделение полиции, сообщают в соцсетях.