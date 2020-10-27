Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 октября 11°C
Коронавирус
Жизнь

В Барнауле растет число протоколов на антимасочников

В Барнауле увеличивается количество протоколов, которые составляют полицейские на нарушителей масочного режима. Об этом сообщили в дорожном комитете администрации города на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавируса.

Бунт антимасочников.
Бунт антимасочников.
Barnaul22

За прошлую неделю на антимасочников составили 248 протоколов.

На женщину, которая 23 октября задержала движение трамваев, протокол также составили, а материалы в ближайшее время передадут в суд.

«В настоящее время прорабатывается вопрос по составлению протоколов по несоблюдению масочного режима на юридические лица — собственников торговых центров и пассажироперевозчиков», — говорят чиновники.

Также на заседании стало известно, что в Барнауле снижается пассажиропоток: на 14−18% в рабочие дни и на 56% в выходные.

Восстание антимасочников

Вечером 26 октября в Барнауле те, кто отрицает необходимость носить маски в общественном транспорте, решили устроить бунт. По данным соцсетей, около 10 пассажиров трамвая отказывались надевать маски. Трамваи стояли на Попова, в районе Взлетной.

На место вызвали полицию. Выяснилось, что одним из участников этой акции стала блогер Мария Пономаренко, она попала на видео, которое снял водитель трамвая.

«Антимасочники оскорбляли водителя трамвая, который выполнял требование полицейских держать нарушителей запертыми в салоне, угрожали ему, ломились в двери. Это была спланированная акция», — уверены в сообществе Tram_barnaul.

В итоге всех бунтарей увезли в депо на Докучаево, пересадили в автобус и отправили в отделение полиции, сообщают в соцсетях.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость